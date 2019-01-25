В Азербайджане разрабатывается генплан еще шести городов - госкомитет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается генплан шести городов – Дашкесана, Шабрана, Тертера, Саатлы, Сабирабада и Кюрдамира. Об этом председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев сказал на расширенном заседании коллегии структуры по итогам 2018 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госкомитет.

Нуриев отметил, что в прошлом году Кабмин утвердил генплан Сумгайыта.

По его словам, также завершена разработка генплана городов Товуз и Губа, подходит к концу разработка генплана города Билясувар.

«В стране у 34 городов имеется утвержденный генплан. В этом году ожидается утверждение Кабмином генерального плана еще ряда городов», - сказал Нуриев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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