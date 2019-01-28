От туризма до производства карбамида: Что поддержит рост экономики Азербайджана в 2019 году?

БАКУ /Trend/ - Темпы роста экономики Азербайджана в 2019 году составят 3,5 процентов, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение Fitch, рост преимущественно будет поддержан за счет добычи газа в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", а также инвестиций в рамках продления договора по "Азери-Чираг-Гюнешли". Росту ненефтяного ВВП будет способствовать развитие туризма и сельского хозяйства.

Агентство ожидает, что в 2019 году профицит счета текущих операций составит 8,4 прцоента. По мнению Fitch, интерес России к импорту азербайджанских сельскохозяйственных товаров, устойчивое развитие сферы туризма, а также открытие завода "SOCAR Карбамид" - будут стимулировать ненефтяной экспорт товаров и услуг Азербайджана в этом году.

Согласно сообщению, Fitch отмечает рост международных резервов Азербайджана. В частности, активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на девять процентов в январе-октябре 2018 года до 39 миллиардов долларов (35,8 миллиарда долларов в 2017 году).

Также аналитики агентства отмечают улучшение ситуации в банковском секторе страны: "Рост кредитования в стране достиг семи процентов в 2018 году при поддержке более низких процентных ставок, а капитализация увеличилась на 19,5 процента [без учета Международного банка Азербайджана]", - говорится в отчете.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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