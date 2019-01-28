Баку посетят глава минэкономики и председатель Торгово-промышленной палаты Ирана

28 января 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку посетят министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд и председатель Торгово-промышленной палаты Ирана Гуламгусейн Шафеи, сообщили в понедельник Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Как отметили в посольстве, министр будет находиться в столице Азербайджана 14-15 марта этого года, а председатель Торгово-промышленной палаты Ирана - шестого-восьмого февраля.

Говоря о визите Шафеи, в посольстве отметили, что его будут сопровождать члены Азербайджано-иранской торговой палаты и большая делегация в составе иранских бизнесменов, представляющих продовольственную, сельскохозяйственную, животноводческую, автомобилестроительную, электронную, нефтехимическую и химическую, текстильную сферы и сферу оздоровительного туризма.

В ходе визита Шафеи ожидаются встречи главы иранской Торговой палаты с министром экономики Шахином Мустафаевым, главой ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым и президентом Национальной конфедерации предпринимательских организаций Мамедом Мусаевым.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в 2018 году составил 446,03 миллиона долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 31,23 миллиона долларов. По сравнению с предшествовавшим годом, товарооборот между странами и экспорт азербайджанской продукции в Иран вырос почти вдвое.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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