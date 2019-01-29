Шахин Мустафаев: За 5 лет на развитие регионов Азербайджана было направлено почти 25 млрд манатов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2014-2018 годах на развитие регионов Азербайджана было направлено 24,2 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах".

По словам Мустафаева, наряду с этим решающую роль в ускорении процесса социальное-экономического развития сыграло выделение дополнительно 2,8 миллиарда манатов.

"Проводимые в последнее время в стране широкомасштабные реформы в различных отраслях дали свои позитивные результаты. Так, например, субсидирование в сельском хозяйстве, освобождение от налогооблажения, выдача техники и удобрений на льготных условиях, организация лизинговых услуг, усовершенствование лицензирования, приостановление проверок и другие механизмы играют важную роль в развитии предпринимательства", - сказал Мустафаев.

За последние годы, по словам министра, в стране были проведены широкомасштабные реформы в сфере налогообложения и структурные реформы.

"Получение участниками иностранной торговли возможности использования пропускной системы "зелёный коридор" и реформы в таможенной области создаёт возможность для прозрачности бизнеса", - сказал министр.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.