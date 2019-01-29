Сафар Мехтиев: Азербайджан откроет новые таможенно-пропускные пункты на границе

29 января 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится новый инновационный проект, предусматривающий открытие новых таможенно-пропускных пунктов на границе с соседними странами.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Глава таможенного комитета отметил, что основная цель проекта заключается в оказании поддержки развитию предприниматедьства в вопросах, связанных с экспортом товаров.

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