Приобретать земельные участки в Баку рекомендуется в зимние месяцы - эксперт

29 января 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В декабре прошлого года цены на земельные участки в Баку подешевели на 2,12 процента, сказал во вторник Trend генеральный директор консалтинговой компании "MBA Group" Нусрет Ибрагимов.

«Но в целом в течение года земельные участки в 2018 году подорожали на 5,88 процента», - сказал Ибрагимов.

Эксперт считает падение цен, наблюдаемое в последние месяцы, сезонным явлением: «С наступлением дождливого сезона и холодов интерес к земельным участкам слабеет».

Ибрагимов подчеркнул, что с наступлением теплой погоды на рынке будет наблюдаться оживление, что приведет к повышению цен: «Поэтому сейчас подходящий момент для покупки земельных участков».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Земельные участки в Узбекистане можно будет изымать только после обсуждения с владельцами
Бизнес 2 августа 2018 20:21
В Узбекистане будет введён новый механизм изъятия земельных участков
Бизнес 17 июля 2018 14:49
В 2017 году в Азербайджане сдано в аренду около 206 тысяч гектаров земли
Общество 29 января 2018 15:08
В Азербайджане вырос интерес к аренде лесных участков
Общество 1 декабря 2017 16:28
В Азербайджане предлагается повысить налог на землю
Бизнес 30 мая 2017 13:31
Госструктурам Туркменистана выделят земельные участки
Бизнес 9 июня 2016 12:00
Лента новостей
СМИ: ОАЭ обратились в ВТО из-за запрета в Катаре продукции эмиратов
Арабские страны 17:54
Мэй намерена обратиться к ЕС с просьбой возобновить переговоры по Brexit
Европа 17:50
В двух цепных авариях в Иране погиб один, ранены 11 человек
Общество 17:50
США начали производство ядерных зарядов малой мощности W76-2
США 17:47
ЕС разрешил использовать соевые бобы из США для производства биотоплива
Европа 17:46
Китай планирует осуществить более 30 космических запусков в 2019 году
Китай 17:43
Фильм об азербайджанском паралимпийце представлен на международном фестивале
Общество 17:42
Лондон и Москва подписали меморандум о нормативном регулировании в области лекарств
Европа 17:41
Московская Биржа стала акционером Казахстанской фондовой биржи
Финансы 17:41