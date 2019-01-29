Приобретать земельные участки в Баку рекомендуется в зимние месяцы - эксперт

БАКУ /Trend/ - В декабре прошлого года цены на земельные участки в Баку подешевели на 2,12 процента, сказал во вторник Trend генеральный директор консалтинговой компании "MBA Group" Нусрет Ибрагимов.

«Но в целом в течение года земельные участки в 2018 году подорожали на 5,88 процента», - сказал Ибрагимов.

Эксперт считает падение цен, наблюдаемое в последние месяцы, сезонным явлением: «С наступлением дождливого сезона и холодов интерес к земельным участкам слабеет».

Ибрагимов подчеркнул, что с наступлением теплой погоды на рынке будет наблюдаться оживление, что приведет к повышению цен: «Поэтому сейчас подходящий момент для покупки земельных участков».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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