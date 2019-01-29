Агентство пищевой безопасности прокомментировало высокую стоимость сертификатов на агропродукцию в Азербайджане

29 января 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высокая стоимость сертификатов на сельскохозяйственную продукцию в Азербайджане связана с себестоимостью компонентов, используемых для проведения экспертизы.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

По словам Тахмазли, на сегодня себестоимость экспертизы одного пестицида и проведение токсикологических анализов составляет 170 манатов. Ранее, до создания агентства, экспертиза агрохимических препаратов обходилась в десять манатов.

По словам главы агентства, нынешний размер государственной пошлины (120 манатов) установлен не для получения прибыли, а покрытия части расходов на проведение экспертизы.

Таким образом, стоимость проведения экспертизы для получения сертификата в Азербайджане ниже себестоимости. В соседних странах ее стоимость намного выше, добавил Тахмазли.

Отметим, что в Баку во вторник состоялась конференция, посвященная итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей и представителей государственного сектора. В рамках конференции предприниматели смогли задать министрам и главам различных госструктур свои вопросы, представить жалобы и предложения.

(Авторы: Матанат Насибова, Сара Исрафилбекова)

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