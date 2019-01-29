В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства (версия 2)

29 января 2019 17:31 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится Государственная программа по развитию рыболовства.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Министр отметил, что в новом документе будут отражены основные законы и правила, направленные на поддержку этого сегмента аграрного сектора.

По словам министра, также в Азербайджане готовятся новые правила по использованию земель сельскохозяйственного назначения.

Керимов отметил, что правила должны быть прозрачными, гибкими и должны отвечать интересам фермеров.

Отметим, что в Баку во вторник состоялась конференция, посвященная итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей и представителей государственного сектора. В рамках конференции предприниматели смогли задать министрам и главам различных госструктур свои вопросы, представить жалобы и предложения.

(Автор: Матанат Насибова)

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