В Азербайджане модернизируют механизм господдержки предпринимателей (версия 2)

29 января 2019 17:53 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 16:42)

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и Государственный таможенный комитет Азербайджана подписали меморандум об упрощении торговли, сообщает во вторник Trend.

Документ в рамках конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах", подписали министр экономики Шахин Мустафаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

Меморандум предусматривает проведение совместных мероприятий по упрощению торговли, а также расширение сотрудничества в сфере обеспечения устойчивого развития и диверсификации экономики, совершенствования механизма государственной поддержки предпринимательства, создание благоприятной среды для участников внешнеэкономических операций, оптимизацию импортно-экспортных операций и другие вопросы.

Отметим, что в Баку во вторник состоялась конференция, посвященная итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей и представителей государственного сектора. В рамках конференции предприниматели смогли задать министрам и главам различных госструктур свои вопросы, представить жалобы и предложения.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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