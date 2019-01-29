Сафар Мехтиев: Азербайджан откроет новые таможенно-пропускные пункты на границе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится новый инновационный проект, предусматривающий открытие новых таможенно-пропускных пунктов на границе с соседними странами.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на конференции, посвященной итогам реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах.

Глава таможенного комитета отметил, что основная цель проекта заключается в оказании поддержки развитию предпринимательства в вопросах, связанных с экспортом товаров.

«Мы также планируем реализовать на таможенно-пропускных пунктах проект "электронная очередь" с тем, чтобы сократить плотность в пунктах пересечения границы. Полагаем, что это будет хорошим подспорьем в плане обеспечения своевременного прохождения таможенных процедур", - сказал Мехтиев.

По его словам, в текущем году ожидается расширение и модернизация уже существующих пунктов.

Отметим, что в Баку во вторник состоялась конференция, посвященная итогам исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах. В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей и представителей государственного сектора. В рамках конференции предприниматели смогли задать министрам и главам различных госструктур свои вопросы, представить жалобы и предложения

( Автор: Матанат Насибова)

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