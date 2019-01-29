Китайские компании Didi и BAIC создали СП для эксплуатации автомобилей на новых источниках энергии

29 января 2019 18:08 (UTC+04:00)

Китайская компания по предоставлению транспортных услуг Didi Chuxing и производитель автомобилей на новых источниках энергии BAIC Group создали совместное предприятие. Об этом, как передает Trend, сообщили агентству Синьхуа в компании Didi.

Как сообщается в заявлении компании Didi, новое предприятие под названием BAIC-Xiaoju (JingJu) будет использовать свои преимущества в сфере эксплуатации автомобилей на новых источниках энергии и искусственного интеллекта.

Корпорация JingJu спроектирует автомобиль, специально предназначенный для онлайн-сервисов шеринговых пассажирских автоперевозок, а также разработает системы интернета автомобилей следующего поколения.

В марте 2018 года две компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью поиска возможностей для делового партнерства в производственной цепочке автомобилей на новых источниках энергии.

В 2016 году компания Didi запустила программы сотрудничества с автопроизводителями и операторами коммерческих автомобилей, а в апреле прошлого года сформировала автомобильный альянс для расширения своей промышленной сети.

Около 400 тысяч автомобилей на новых источниках энергии на настоящий момент зарегистрированы на платформе Didi.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВП на душу населения в Шанхае достигает 20 тыс. долларов США
Китай 19:20
Китай планирует осуществить более 30 космических запусков в 2019 году
Китай 17:43
Россия три года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия 14:50
Китай показал пуск баллистической ракеты средней дальности DF-26
Китай 13:41
Альфа-банк не ожидает вхождения индекса S&P 500 в медвежий рынок (Эксклюзив)
Финансы 13:06
Китайская компания инвестирует в строительный сектор Туркестанской области Казахстана
Экономика 12:34
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах
Политика 19:27
ВВП на душу населения в Шанхае достигает 20 тыс. долларов США
Китай 19:20
В Баку обнародованы результаты экзаменов экстерном
Общество 19:15
В Азербайджане в первый день 2019 года родились почти 370 детей
Общество 19:13
Азербайджан наращивает объемы экспорта газа
Энергетика 19:02
Президент Ильхам Алиев присвоил Санану Мухтарову почетное звание
Политика 18:58
Президент Ильхам Алиев удостоил ряд сотрудников таможенной службы специальными званиями и наградами
Политика 18:56
Хикмет Гаджиев: Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине противоречит всем документам (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 18:46
В польской шахте произошел подземный толчок
Европа 18:44