Китайские компании Didi и BAIC создали СП для эксплуатации автомобилей на новых источниках энергии

Китайская компания по предоставлению транспортных услуг Didi Chuxing и производитель автомобилей на новых источниках энергии BAIC Group создали совместное предприятие. Об этом, как передает Trend, сообщили агентству Синьхуа в компании Didi.

Как сообщается в заявлении компании Didi, новое предприятие под названием BAIC-Xiaoju (JingJu) будет использовать свои преимущества в сфере эксплуатации автомобилей на новых источниках энергии и искусственного интеллекта.

Корпорация JingJu спроектирует автомобиль, специально предназначенный для онлайн-сервисов шеринговых пассажирских автоперевозок, а также разработает системы интернета автомобилей следующего поколения.

В марте 2018 года две компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью поиска возможностей для делового партнерства в производственной цепочке автомобилей на новых источниках энергии.

В 2016 году компания Didi запустила программы сотрудничества с автопроизводителями и операторами коммерческих автомобилей, а в апреле прошлого года сформировала автомобильный альянс для расширения своей промышленной сети.

Около 400 тысяч автомобилей на новых источниках энергии на настоящий момент зарегистрированы на платформе Didi.

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