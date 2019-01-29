Производители птичьего корма в Азербайджане могут получить льготы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть внедрены налоговые льготы в сфере производства птичьего корма.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекперов на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Замминистра отметил, что три ведомства - министерства экономики, сельского хозяйства и налогов - уже готовят соответствующие предложения.

Как отметил Алекперов, когда государство внедряет льготы в какой-либо сфере, то в первую очередь обращает внимание на то, какую пользу они могут принести данной сфере. Замминистра добавил. что льготы в сфере сельского хозяйства действуют уже 20 лет.

Отметим, что в Баку во вторник состоялась конференция, посвященная итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей и представителей государственного сектора. В рамках конференции предприниматели смогли задать министрам и главам различных госструктур свои вопросы, представить жалобы и предложения.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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