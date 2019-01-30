Официальный курс маната к мировым валютам на 30 января

30 января 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 января установлен на уровне 1,7 и 1,9448 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

30.01.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9448

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2230

1 аргентинский песо

1 ARS
0.0452

1 белорусский рубль

1 BYN

0.7885

1 бразильский реал

1 BRL

0.4564

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1250

100 южнокорейских вон

100 KRW
0.1523

1 чешская крона

1 CZK

0.0755

100 чилийских песо

100 CLP
0.2546

1 китайский юань

1 CNY
0.2532

1 датская крона

1 DKK
0.2605

1 грузинский лари

1 GEL
0.6408

1 гонконгский доллар

1 HKD
0.2168

1 индийская рупия

1 INR

0.0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2248

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1877

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7083

1 израильский шекель

1 ILS

0.4619

1 канадский доллар

1 CAD

1.2824

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6056

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS
0.0242

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR
0.4137

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0889

1 молдавская лея

1 MDL

0.0993

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK
0.2003

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0200

1 польский злотый

1 PLN
0.4528

1 российский рубль

1 RUB
0.0258

1 сингапурский доллар

1 SGD
1.2581

1 саудовский риал

1 SAR
0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR
2.3752

1 турецкая лира

1 TRY
0.3198

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS
0.1801

1 туркменский манат

1 TMM
0.4857

1 украинская гривна

1 UAH
0.0612

100 японских иен

100 JPY

1.5544

1 новозеландский доллар

1 NZD
1.1640

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