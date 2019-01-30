В Азербайджане около 16 тыс. человек привлечены к оплачиваемым общественным работам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы "İşsizin DOSTu" Рабочего центра DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Агентства DOST) около 16 тысяч безработных граждан Азербайджана привлечены к оплачиваемым общественным работам на основе трудового договора.

Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной исполнению программы, сказал директор центра Ниязи Рагимов, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Рагимов отметил, что Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на конференции, посвященной итогам исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах, отметил, что создание рабочих мест является одним из приоритетных вопросов.

Программа "Друг безработного" служит системному и прозрачному построению и расширению организации оплачиваемых общественных. Согласно закону "О занятости", оплачиваемые общественные работы организуются в целях временной занятости безработных, и это рабочие места, которые не требуют начальной профессиональной подготовки и являются полезными для общества. К оплачиваемым общественным работам относятся оказание социальных услуг, ремонт, благоустройство, экологическое оздоровление территорий, в том числе озеленительные работы, уход за парками, общественными местами и другие.

Директор центра отметил, что в рамках программы с каждым лицом, привлеченным к общественным работам, заключается трудовой договор. Договор оформляется после регистрации в электронной информационной системе министерства. Зарплату им выплачивает Рабочий центр DOST министерства труда и социальной защиты населения, которая определяется в зависимости от характера работы и трудовой функции. Социальное страхование работника, а также социальные выплаты по безработице осуществляет Рабочий центр DOST.

Рагимов сказал, что средства, предусмотренные для исполнения программы "İşsizin DOSTu", позволяют привлекать к оплачиваемым общественным работам около 30 тысяч лиц, зарегистрированных как ищущие работу или как безработные.

"В январе уже около 16 тысяч граждан привлечены к этим работам. Остальные будут привлечены к работе в феврале, - добавил Рагимов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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