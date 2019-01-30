Госкомтаможни Азербайджана разрабатывает нормативный документ для облегчения внешней торговли - зампред

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) разрабатывает законодательную базу, с целью усовершенствования импортно-экспортных операций, сказал первый заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов в ходе заседания коллегии, проведенного по случаю профессионального праздника сотрудников таможни.

Первый зампред ГТК отметил, что готовится новый нормативный документ в целях облегчения внешней торговли, оптимизации правил прохождения таможенных процедур, и обеспечения их прозрачности.

«Структурные изменения происшедшие в результате реформ, оказали позитивное воздействие на деятельность бизнес субъектов, а также способствовали росту выплат в государственный бюджет. Масштабные реформы, проведенные в Азербайджане, обеспечили в целом устойчивое развитие многих отраслей экономики, дав положительные результаты и в таможенной сфере. В первую очередь в этом заслуга государственной политики, которая нацелена на обеспечение прозрачности во всех сферах, в том числе и в таможенной, а также меры по искоренению коррупции в стране», - сказал Исмайлов.

Первый зампред ГТК отметил, что по итогам минувшего года значительно укрепилась материально-техническая база государственной таможенной системы, была создана надежная система управления, способная решать важные задачи в оперативном порядке.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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