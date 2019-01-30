Госкомтаможни Азербайджана разрабатывает нормативный документ для облегчения внешней торговли - зампред

30 января 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) разрабатывает законодательную базу, с целью усовершенствования импортно-экспортных операций, сказал первый заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов в ходе заседания коллегии, проведенного по случаю профессионального праздника сотрудников таможни.

Первый зампред ГТК отметил, что готовится новый нормативный документ в целях облегчения внешней торговли, оптимизации правил прохождения таможенных процедур, и обеспечения их прозрачности.

«Структурные изменения происшедшие в результате реформ, оказали позитивное воздействие на деятельность бизнес субъектов, а также способствовали росту выплат в государственный бюджет. Масштабные реформы, проведенные в Азербайджане, обеспечили в целом устойчивое развитие многих отраслей экономики, дав положительные результаты и в таможенной сфере. В первую очередь в этом заслуга государственной политики, которая нацелена на обеспечение прозрачности во всех сферах, в том числе и в таможенной, а также меры по искоренению коррупции в стране», - сказал Исмайлов.

Первый зампред ГТК отметил, что по итогам минувшего года значительно укрепилась материально-техническая база государственной таможенной системы, была создана надежная система управления, способная решать важные задачи в оперативном порядке.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR приобрела крупный холдинг в Турции
Энергетика 16:52
Социальный проект Bank Respublika удостоен "Национальной премии по КСО"
Бизнес 16:23
В одном из районов Азербайджана значительно увеличат производство коконов шелкопряда
Бизнес 16:21
Гражданское общество Азербайджана призывает Европарламент дать оценку нарушению прав человека в Армении
Политика 15:41
Азербайджан и Карачаево-Черкесия обсудят возможности расширения экономического сотрудничества
Бизнес 15:22
Новая акция AZAL: Баку-Стамбул-Баку всего 169 евро
Бизнес 15:18
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной видного ученого Тогрула Багирова
Политика 16:55
SOCAR приобрела крупный холдинг в Турции
Энергетика 16:52
В Узбекистане откроется новый железнодорожный вокзал
Бизнес 16:46
Исторические скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка" будут в позолоте на ВДНХ (ВИДЕО)
Социум 16:44
В Кыргызстане хотят создать государственную горнодобывающую компанию
Кыргызстан 16:42
Когда в Казахстане начнутся рейсы первой бюджетной авиакомпании?
Экономика 16:38
Узбекистан увеличил импорт сахара в 13 раз
Бизнес 16:37
В Грузии стали меньше поступать в вузы
Грузия 16:34
Турция увеличила экспорт в Катар более чем на 60%
Бизнес 16:32