В текущем году пилотный проект по обязательному медстрахованию в Азербайджане расширен не будет

БАКУ /Trend/ - В текущем году не будут определены новые районы для пилотного проекта по внедрению обязательного медицинского страхования в Азербайджане, сказал Trend председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Заур Алиев.

По словам собеседника агентства, это связано с тем, что со следующего года система обязательного медицинского страхования будет внедрена уже по всей стране.

"Мы уже приступили к подготовительным работам для внедрения системы обязательного медицинского страхования по всей стране", - добавил глава Госагентства.

Как отметил Алиев, в этом году реализация пилотных проектов продолжится в трех районах, как и в прошлом году.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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