Азербайджан и Германия значительно увеличили товарооборот (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Германией вырос на 61 процент по сравнению с предыдущим годом. Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на восьмом заседании азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня в Баку.

Замминистра отметил, что отношения между странами развиваются по нарастающей. По словам Мамедова, в прошлом году доля Азербайджана среди партнеров Германии по Южному Кавказу составила 70 процентов.

Мамедов напомнил, что в ноябре прошлого года была организована экспортная миссия в Германию, в состав которой вошли представители 28 азербайджанских компаний.

Замминистра также предоставил гостям информацию об экономических итогах в Азербайджане. В частности, Мамедов напомнил, что в прошлом году состоялся запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP), открытие нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR, запуск второго спутника Азербайджана Azerspace-2 и другие мероприятия.

Как отметил Мамедов, инфляция в стране составила 2,3 процента, ВВП вырос на 1,4 процента. Рост в сфере сельского хозяйства составил 4,6 процента, туризма - 7,6 процента, транспорта - 7,9 процента.

"Инвестиции в основной капитал составили 12,9 миллиарда манатов, положительное сальдо во внешней торговле - 7,6 миллиарда манатов", - добавил Мамедов.

Также он добавил, что Азербайджан увеличил экспорт на 30 процентов, в том числе на десять процентов ненефтяной экспорт. Поставки агропродукции за рубеж выросли на 12 процентов, промышленной продукции - на девять процентов.

Напомним, что в Баку проходит восьмое заседание азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня. Участники встречи обсуждают возможности расширения экономического сотрудничества между странами, в том числе в сферах инвестиций, промышленности и туризма, проделанные после седьмого заседания рабочей группы работы, а также предстоящие задачи.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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