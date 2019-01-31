От энергетики до туризма: В каких направлениях Германия хочет сотрудничать с Азербайджаном?

31 января 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия видит большие перспективы в сотрудничестве с Азербайджаном в таких сферах, как энергетика, строительство, сельское хозяйство, туризм, а также в сфере профессионально-технической подготовки.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал журналистам на полях восьмого заседания азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня Экхард Франц, руководитель отдела внешнеэкономической политики федерального министерства экономики и энергетики.

"В настоящее время ведутся в основном переговоры в энергетическом секторе. Германия работает над диверсификацией поставок газа, и "Южный газовый коридор" сыграет в этом важную роль", - сказал он.

Как отметил Франц, еще одним обсуждаемым вопросом является профессионально-техническая подготовка.

"Это основной фактор успешной экономики Германии, потому что многое зависит от высококвалифицированных специалистов, и мы надеемся, что наш опыт в этой сфере пригодится Азербайджану", - сказал он, добавив, что также обсуждается вопрос развития туризма в Азербайджане.

Напомним, что в Баку проходит восьмое заседание азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня. Участники встречи обсуждают возможности расширения экономического сотрудничества между странами, в том числе в сферах инвестиций, промышленности, туризма и других областях, работу, проделанную после седьмого заседания рабочей группы, а также предстоящие задачи.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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