По инициативе Агентства развития МСБ Азербайджана прошел онлайн-тренинг для предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) прошел онлайн-тренинг для предпринимателей, посвященный последним изменениям в Налоговом кодексе.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал журналистам первый заместитель председателя правления Агентства Натиг Гасанов.

По его словам, основная цель данного мероприятия заключается в изучении потребностей микро- и малого предпринимательства.

"В прошлом году произошли важные изменения в Налоговом кодексе, предусматривающие льготы для предпринимателей. Мы хотим довести до сведения предпринимателей эту информацию, в связи с чем и организован данный тренинг. Он охватит широкий круг вопросов. В тренинге участвуют свыше 800 предпринимателей из восьми районов страны", - сказал Гасанов.

Он также отметил, что для оказания поддержки предпринимателям в районах республики будут функционировать "Друзья МСБ". В стране уже действуют восемь соответствующих центров - в Масаллинском промышленном квартале, Гяндже, Евлахе, Губе, Гусаре, Сиязане, Шабране и Хачмазе.

"Основная их работа - довести до внимания предпринимателей механизмы государственной поддержки, информировать их о защите прав и интересов, а также поддержке их инвестиционных проектов", - сказал Гасанов.

Отметим, что Агентство развития малого и среднего бизнеса было создано на основе указа главы государства от декабря прошлого года.

Задача Агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществляет организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.

(Автор: Гусейн Велиев)

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