В Азербайджане повышены пенсии более 12 тысячам семей шехидов - минтруда

31 января 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля текущего года увеличится сумма выплачиваемой семье шехида президентской пенсии

Об этом заявил советник министра труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли на брифинге в четверг.

По словам Аббасбейли, размер сумма пенсии увеличился на 58 манатов и составил 300 манатов.

Советник министра отметил, что за истекший период семьям шехидов и ветеранам войны были предоставлены 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного.

«В 2019 году этим гражданам будут предоставлены минимум 800 квартир. Согласно указу главы государства от 30 января более тысячам семей шехидов будут повышены размеры пенсий», - сказал Аббасбейли.

Советник министра отметил, что в целом с 2007 года размер пенсий предусмотренных семьям шехидом увеличился в три раза.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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