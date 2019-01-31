В Азербайджане имеется условия для дальнейшего развития ненефтяного сектора - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеются все условия для еще большего развития ненефтяного сектора.

Об этом в четверг во время встречи с депутатами-членами партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал вице-премьер, исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» - заместитель председателя Али Ахмедов.

Вице-премьер сказал, что целью встречи является обсуждение шагов в будущей деятельности ПЕА и других вопросов.

Вице-премьер отметил, что оценка, данная Президентом Ильхамом Алиевым по итогам 2018 года и предстоящим задачам на заседании Кабинета министров, а также на конференции, посвященной социально-экономическому развитию регионов, в целом является самой комплексной и правильной оценкой итогов года.

«Основные идеи, озвученные Президентом во время этих мероприятий, заключаются в том, что 2018 год стал достаточно успешным годом, все поставленные задачи были выполнены на необходимом уровне, взятые обязательства были перевыполнены. В 2018 году продолжилось устойчивое и динамичное развитие Азербайджана. Реформы в Азербайджане, начатые несколько лет назад по инициативе Президента Ильхама Алиева теперь приносят свои плоды, ощутимы их результаты», - отметил вице-премьер.

Ахмедов также сказал, что мероприятия по диверсификации экономики Азербайджана приносят свои плоды.

«Шаги, принятые в этом направлении, обеспечили развитие ненефтяного сектора, и имеются все условия для еще большего развития ненефтяного сектора в дальнейшем. В то же время, имеются программы, определенные Президентом Азербайджана в связи с будущим периодом, и для осуществления этих программ мобилизуются ресурсы», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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