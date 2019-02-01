Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на долю нот Центробанка Азербайджана

1 февраля 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже 30 января составил 306,95 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи.

За сутки было осуществлено размещение нот Центрального банка Азербайджана на 298,2 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене в 99,4004 маната за ноту.

Также были совершены сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 738,5 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (519,8 тысячи манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (128,6 тысячи долларов – 218,7 тысячи манатов).

Сделки по облигациям министерства финансов были заключены по цене от 93,1836 до 93,4383 маната за облигацию, по долларовым облигациям SOCAR – от 1007,89 до 1033,5 доллара за облигацию.

Объем осуществленных РЕПО-операций составил восемь миллионов манатов.

Официальный курс на 1 февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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