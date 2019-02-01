Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт

БАКУ /Trend/ - В 2018 году экспорт ненефтяной продукции Азербайджана достиг 1,689 миллиарда долларов, что на десять процентов или 151 миллион долларов превышает показатель предшествовавшего года.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал на пресс-конференции аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамин Гусейн.

По словам Гусейна, больше всего по итогам прошлого года было экспортировано помидоров (177,4 миллиона долларов). На втором месте по объему экспорта находится золото (в не обработанном виде) - 118 миллионов долларов, затем следует хурма - 114,5 миллиона долларов.

Общий объем экспорта плодоовощной продукции за прошлый год составил 560 миллионов долларов, что по сравнению с 2017 годом больше на 11 процентов. Экспорт изделий из пластмассы - 118,6 миллиона долларов (рост на 17 процентов), алюминия - - 112,2 миллиона долларов. Экспорт изделий из черных металлов составил 86,2 миллиона долларов (рост на четыре процента).

Экспорт электроэнергии за последний год достиг 65,6 миллиона долларов (рост на 29 процентов).

За прошлый год из страны было экспортировано хлопковолокна на 80,5 миллиона долларов (рост на 49 процентов), а пряжи из ваты на сумму 24 миллиона долларов.

По сравнению с 2017 годом экспорт пряжи из ваты вырос в 2,4 раза.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.