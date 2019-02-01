Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку (версия 2)

1 февраля 2019 12:30 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:46)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку c 9,75 до 9,25 процента.

Об этом, как сообщает Trend, сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Верхний предел процентного коридора снижен с 11,75 до 11,25 процента, нижний предел процентного коридора – с 7,75 до 7,25 процента.

Как отметил Рустамов, снижение учетной ставки и параметров процентного коридора обусловлено стабилизацией цен на нефть, низкой инфляцией и стабильной макроэкономической ситуацией.

Отметим, что предыдущее заседание ЦБА прошло в декабре прошлого года. Тогда монетарный регулятор решил оставить учетную ставку без изменений.

Всего же в течение 2018 года ЦБА четыре раза снижал учетную ставку: в феврале - с 15 до 13 процентов, в апреле - с 13 до 11 процентов, в июне - с 11 до десяти процентов, в октябре – десяти до 9,75 процента. В августе и декабре учетную ставку сохранили без изменений.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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