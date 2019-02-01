Bank Respublika запускает специальную акцию для молодежи

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika запускает двухнедельную специальную акцию «2 февраля - День молодежи». Об этом как передает Trend, говорится в сообщении банка распространенном в пятницу.

В рамках кампании Банк предлагает специальные предложения, которые будут соответствовать желаниям молодежи.

Таким образом, в рамках кампании лица моложе 35 лет смогут воспользоваться кредитной и такситной картами банка без комиссии за оформление.

Продукт «Кредитная линия» предлагается на 12 месяцев с максимальной суммой 10 000 манатов и без комиссии. При сумме до трех тысячи манатов поручителей не требуется. Основным преимуществом данного продукта является то, что он имеет льготный период до 45 дней по наличным и безналичным операциям.

Кроме того, молодые люди смогут получить такситную карту PayKart, которая выдается на пять лет с комиссией 0%. PayKart обеспечивает оплату всех потребностей, создавая возможность для беспроцентных покупок во многих ваших любимых брендах.

Обладатели любых банковских карт от Банка Республика, в подарок получаюи бесплатное и подключения к услугам Mobil Şöbə и İnternet Şöbə.

Отметим, что акция продлится с первого по 15 февраля.

Также, все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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