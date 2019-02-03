Какими будут цены на недвижимость в 2019 году?

БАКУ /Trend/ - На рынке недвижимости Азербайджана в 2019 году не ожидается повышение цен, только к концу 2019 возможен их незначительных рост. Об этом сказал Trend председатель азербайджанского Общественного объединения участников имущественного рынка Эльнур Асадов.

"В 2018 году на рынке недвижимости Азербайджана изменения в ценах на недвижимость не произошли, но появился спрос. Это связано с тем, что в некоторых частях Баку произошли сносы ряда аварийных домов срок эксплуатации, которых истек. С этой точки зрения в Азербайджане в достаточном количестве сносятся здания и на их местах строятся новые. Несмотря на это, роста цен на недвижимость не наблюдалось в связи с тем, что жильцам старых домов были предложены квартиры в строящихся на том же месте новостройках. Мы ожидали, что люди после получения своей компенсации приобретут недвижимость в другом месте. Но этого не произошло", - сказал Асадов.

Эксперт также добавил, что самая дорогая недвижимость в Баку находится в Сабаильском районе, а также части Ясамальского района, а самая дешевая в Сабунчинском и Сураханском районе.

"Помимо этого, на рынке недвижимости города Сумгайыт наблюдается спад. К примеру, если двухкомнатная квартира в 2017 году в Сумгайыте стоила примерно 55 тысяч манатов, то на сегодняшний день эти цены снизились до 45 тысяч манатов. Это связано с низкой покупательской способностью населения", - сказал Асадов.

(Автор: Талех Мурсагулов Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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