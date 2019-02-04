Volvo отзывает почти две тысячи автомобилей в России

4 февраля 2019 13:51 (UTC+04:00)
Volvo отзывает 1,937 тысячи автомобилей в России из-за отклонения в программном обеспечении модуля связи. Как передает Trend, об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
Отмечается, что отзыву подлежат автомобили марок S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованные с 2017 года по настоящее время.
"Причиной отзыва транспортных средств является выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи. Оно может повлиять на работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например, системы Volvo On Call. Данное отклонение в ПО может также повлиять на работу других функций, в частности, систем поддержки водителя. В самом неблагоприятном случае, если происходит ДТП, это может привести к тому, что автомобиль сообщит неправильную информацию или вообще не предоставит в центр экстренной помощи данные о своем местонахождении. В таких случаях экстренные службы могут не быть направлены к месту нахождения автомобиля", - говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет выполнено обновление программного обеспечения модуля связи. Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российский авторынок в октябре остался на четвертом месте в Европе
Россия 14 ноября 2018 12:03
На авторынке Казахстана ожидается рост
Бизнес 12 февраля 2018 11:58
AllurGroup и «Узавтосаноат» планируют играть доминирующую роль на авторынке Казахстана
Бизнес 1 декабря 2017 17:30
В ноябре авторынок Азербайджана незначительно вырос
Бизнес 10 декабря 2013 09:00
В ноябре авторынок Азербайджана незначительно вырос
Бизнес 9 декабря 2013 19:37
Лента новостей
Азербайджанский Kapital Bank предлагает молодым кредит без комиссии
Финансы 14:54
Узбекистан планирует выпустить суверенные облигации на $500 млн
Узбекистан 14:51
В Азербайджане расширяют электроснабжение ряда бакинских поселков (ФОТО)
Энергетика 14:44
Иса Габиббейли о подготовке к реформам в Академии наук Азербайджана
Общество 14:41
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международной федерации астронавтики (ФОТО)
Политика 14:40
CCIAF и EKVITA организовали в Азербайджане Первый ежемесячный бизнес-завтрак 2019 года (ФОТО)
Общество 14:39
Товарооборот Турции в январе 2019 года превысил $30 млрд
Бизнес 14:24
Азербайджан опередил страны СНГ в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов
Бизнес 14:22
Место регистрации двух обнаруженных на улице в Бардинском районе детей пока неизвестно - ИВ
Общество 14:19