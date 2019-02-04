Азербайджан опередил страны СНГ в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов

4 февраля 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял 43 место в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов, улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим отчетом на 14 ступеней, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет.

В отчете Азербайджан занял первое место среди стран Содружества Независимых Государств.

Наилучших результатов страна добилась по таким показателям как "простота найма" (100 баллов), "простота ведения бизнеса" (70,62 баллов), "соотношение оплаты к производительности" (75,56 баллов), "использование социальных сетей" (85,22 баллов), "санитария" (88,17 баллов).

Индекс составлен ведущей французской бизнес-школой INSEAD совместно с швейцарским кадровым агентством Adecco и сингапурской консалтинговой компанией Human Capital Leadership Institute. Составители индекса оценивают возможности стран развивать человеческий капитал и привлекать талантливых работников.

В нынешнем отчете авторы индекса отмечают, что конкурентоспособность усиливается в странах, где этот показатель и так высок, а в странах, которые и раньше не отличались высокой конкурентоспособностью, этот показатель сокращается. Иными словами, талантливые сотрудники все больше предпочитают концентрироваться в странах, которые имеют наилучшие условия для жизни и труда.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане расширяют электроснабжение ряда бакинских поселков (ФОТО)
Энергетика 14:44
CCIAF и EKVITA организовали в Азербайджане Первый ежемесячный бизнес-завтрак 2019 года (ФОТО)
Общество 14:39
Место регистрации двух обнаруженных на улице в Бардинском районе детей пока неизвестно - ИВ
Общество 14:19
Завтра в Баку до 9 градусов тепла
Общество 14:08
В Азербайджане выросло число разводов в семьях с детьми
Общество 14:05
«Лянкяранский консервный завод» расширяет географию экспорта (Эксклюзив)
Экономика 13:51
Лента новостей
Азербайджанский Kapital Bank предлагает молодым кредит без комиссии
Финансы 14:54
Узбекистан планирует выпустить суверенные облигации на $500 млн
Узбекистан 14:51
В Азербайджане расширяют электроснабжение ряда бакинских поселков (ФОТО)
Энергетика 14:44
Иса Габиббейли о подготовке к реформам в Академии наук Азербайджана
Общество 14:41
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международной федерации астронавтики (ФОТО)
Политика 14:40
CCIAF и EKVITA организовали в Азербайджане Первый ежемесячный бизнес-завтрак 2019 года (ФОТО)
Общество 14:39
Товарооборот Турции в январе 2019 года превысил $30 млрд
Бизнес 14:24
Место регистрации двух обнаруженных на улице в Бардинском районе детей пока неизвестно - ИВ
Общество 14:19
Завтра в Баку до 9 градусов тепла
Общество 14:08