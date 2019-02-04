Азербайджан опередил страны СНГ в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял 43 место в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов, улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим отчетом на 14 ступеней, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет.

В отчете Азербайджан занял первое место среди стран Содружества Независимых Государств.

Наилучших результатов страна добилась по таким показателям как "простота найма" (100 баллов), "простота ведения бизнеса" (70,62 баллов), "соотношение оплаты к производительности" (75,56 баллов), "использование социальных сетей" (85,22 баллов), "санитария" (88,17 баллов).

Индекс составлен ведущей французской бизнес-школой INSEAD совместно с швейцарским кадровым агентством Adecco и сингапурской консалтинговой компанией Human Capital Leadership Institute. Составители индекса оценивают возможности стран развивать человеческий капитал и привлекать талантливых работников.

В нынешнем отчете авторы индекса отмечают, что конкурентоспособность усиливается в странах, где этот показатель и так высок, а в странах, которые и раньше не отличались высокой конкурентоспособностью, этот показатель сокращается. Иными словами, талантливые сотрудники все больше предпочитают концентрироваться в странах, которые имеют наилучшие условия для жизни и труда.

(Автор: Азад Гасанли)

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