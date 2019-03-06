Казахстан обсудил перспективы взаимодействия с ЕБРР и ВБ

БАКУ /Trend/ – Премьер Казахстана Аскар Мамин провел встречи с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Агрисом Прейманисом и представителем Всемирного банка в Казахстане Ато Брауном, сообщает Trend во вторник со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

В ходе встреч были обсуждены вопросы углубления сотрудничества с международными финансовыми институтами и перспективные направления взаимодействия в процессе создания устойчивой, сбалансированной и диверсифицированной экономики и проведения структурных реформ в Казахстане.

В частности, Мамин и Прейманис обсудили стратегические направления взаимодействия в энергетическом секторе с акцентом на возобновляемые источники энергии, инфраструктуру и транспорт, поддержку малого и среднего бизнеса через финансовый сектор и другие вопросы.

В ходе беседы с Брауном были рассмотрены ход реализации Рамочной стратегии партнерства и Программы совместных экономических исследований. Ососбое внимание было уделено проекту Страновой стратегии партнерства на 2019-2024 годы, в частности вопросам повышения качества человеческого капитала, развития частного сектора, инвестиционного климата и торговли, а также модернизации транспортной инфраструктуры и перспективам развития регионов.

В числе приоритетных отраслей взаимодействия были рассмотрены туризм, АПК, индустриализация, цифровые инновации, транспортно-логистическая сфера и развитие региональной инфраструктуры. При этом стороны обозначили приоритет сотрудничества в рамках Программы совместных экономических исследований с акцентом на долгосрочные проекты, направленные на достижение целей Стратегии развития Казахстана до 2025 года.

Отметим, что за годы сотрудничества ЕБРР были профинансированы 253 проекта в Казахстане на общую сумму 7,676 миллиарда евро. Текущий портфель ЕБРР состоит из 123 проектов на общую сумму 2,75 миллиарда долларов.

Портфель проектов Всемирного банка на сегодня включает 22 проекта, в том числе семь текущих проектов (вне рамочных соглашений) и 15 проектов по рамочным соглашениям о партнерстве.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Эфендиева Натаван)

Твиттер: @ShirinovRashid

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