Казахстанский метизный завод намерен увеличить объемы производства на 50% (Эксклюзив)

6 марта 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – В 2019 году казахстанский завод по производству метизной продукции (крепежные металлические изделия) «Kaz-Metiz» планирует увеличить объемы производства и продаж на 50 процентов по сравнению с показателями 2018 года, сказали Trend в компании.

Предприятие планирует достичь такого роста за счет недавнего ввода в эксплуатацию линии по производству арматурных канатов мощностью 1 500 тонн в месяц.

Отметим, что в 2018 году «Kaz-Metiz» увеличил продукцию из высокоуглеродистой стали на 14,5 процента до 23 923 тонн (20 887 тонн в 2017 году).

«Сорок процентов продукции отправляется на экспорт в Кыргызстан, Узбекистан и Россию. Планируем расширить географию экспорта в страны Евросоюза», - сообщили в компании.

Завод «Kaz-Metiz», расположенный в Караганде, производит ряд стальной продукции, включая стальные проволоку, канаты и сердечники.

Продукция завода пользуется спросом на казахстанской железной дороге, предприятиях горно-металлургического комплекса, энергетического и строительного секторов экономики Казахстана и соседних стран.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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