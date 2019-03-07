В Азербайджане к программе самозанятости были привлечены более 1300 женщин - министр (ФОТО)

7 марта 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана провело встречу с группой женщин, успешно построивших свой бизнес в рамках программы самозанятости, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минтруда.

Министр Сахиль Бабаев напомнил, что важную часть участников программы самозанятости, реализуемой по распоряжению Президента Ильхама Алиева, составляют женщины.

Он напомнил, что в прошлом году из 7267 человек, участвующих в программе, 1309 человек составили женщины: «В текущем году этот показатель возрастет».

По словам министра, создание в рамках программы индивидуальных хозяйств малообеспеченными семьями создало возможность для устранения их зависимости от государственной помощи, повышения доходы семьи за счет своего труда и получить возможность выхода в бизнес.

В ходе мероприятия были осмотрены принадлежащие женщинам производственные участки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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