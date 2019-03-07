Страны Тюркского совета подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере таможенного контроля

БАКУ /Trend/ – Таможенные администрации стран-членов Тюркского совета подпишут Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области таможенного контроля, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Тюркского совета.

Документ будет подписан на седьмом заседании глав таможенных администраций Тюркского совета, которое пройдет 11 марта в столице Казахстана Астане.

Во встрече примут участие Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, председатель Комитета государственных доходов при министерстве финансов Казахстана Марат Султангазиев, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Исмаил Гусейнов, первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Султан Мамасадыков, и заместитель министра торговли Турции Гонджа Ишик Йылмаз Батур, а также высокопоставленные правительственные чиновники и представители посольств государств-членов Тюркского совета.

В ходе встречи главы делегаций обсудят работу, проделанную в области таможенного сотрудничества с момента последней встречи в мае 2017 года. Стороны обменяются мнениями по вопросам повестки дня, включая инициативу "Шелковый путь" и проект "Караван-Сарай", государственно-частное партнерство, график учебных программ на 2019 год, который будет организован государствами-членами, и прочие вопросы.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @ShirinovRashid

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