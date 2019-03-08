Кабмин Азербайджана о снижении цен на квартиры в многоэтажных зданиях

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана прокомментировал предложение о принятии мер для снижения цен на построенные жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) квартиры, которые не продаются из-за высоких цен.

Отметим, что Кабинету министров предлагается облагать налогом на имущество пустующие и непроданные квартиры, построенные ЖСК, а также принять другие меры. Считается, что благодаря этим мерам даные квартиры будут проданы по более низкой цене.

Как передает Trend, в Кабмине отметили, что независимо от того, используется квартира или нет, территория каждой квартиры, находящейся во владении физических лиц, облагается налогом на имущество. Стоимость же всех основных средств, находящихся на балансе юридического лица, составляют объект налогообложения налога на имущество: "Использование, либо неиспользование квартир, которые прошли госрегистрацию, не входит в перечень данных, собираемых в государственном реестре недвижимого имущества. Упомянутый вопрос может быть решен в соответствии с принципами рыночной экономики, на основе соглашения сторон".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Рауф Гулиев. Редактор: Талех Агавердиев)

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