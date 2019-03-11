Туркменистан обнародовал данные по строительству

11 марта 2019 10:54 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Порт Туркменбаши войдет в маршрут международного морского круиза по Каспию
Туркменистан 12:04
Туркменистан устанавливает на хлопок и нефтепродукты гибкие цены
Энергетика 11:54
Туркменистан проводит банковские взаиморасчеты в агросекторе
Финансы 11:08
Пакистан заинтересовался транспортным коридором Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Бизнес 11:06
В Ашхабаде обсудят соглашение о сотрудничестве по поисково-спасательным работам на Каспии
Туркменистан 10:48
Россия и Гонконг приобретают в Туркменистане полипропилен
Энергетика 10:34
Лента новостей
Гражданин Азербайджана скончался при пересечении госграницы
Происшествия 12:22
В муниципальных выборах в Турции примут участие 13 партий
Турция 12:20
Китай совершенствует правовую систему для привлечения иностранных инвестиций
Китай 12:20
В Баку прошли учебные курсы НАТО
Политика 12:09
Порт Туркменбаши войдет в маршрут международного морского круиза по Каспию
Туркменистан 12:04
Туркменистан устанавливает на хлопок и нефтепродукты гибкие цены
Энергетика 11:54
В Стамбуле задержаны девять боевиков РПК
Турция 11:44
Жители регионов Азербайджана значительно увеличили объем вкладов в банках
Финансы 11:40
Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле прекратит работу в начале апреля
Турция 11:38