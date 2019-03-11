Brent может сильно подорожать - прогноз

БАКУ /Trend/ - Нефть марки Brent подорожала до 66 долларов. Если она укрепится на позиции в 66,32 доллара, то возможно подорожание до 67,69 доллара, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанскую инвестиционную компанию InvestAZ.

Как отмечают аналитики компании, статистические данные о нефтяных запасах США, транслируемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на стоимость "черного золота".

InvestAZ также представила прогнозы по золоту и курсам ряда валют. В частности, по евро аналитики компании отмечают, что после решения Центрального банка Европы о продлении политики роста процентных ставок и снижения экономических прогнозов, курс евро снизился до 1,12 доллара. На основании анализа, если на международных биржах торги за курс 1,12 продолжатся в направлении вниз до 1,1175, то в итоге курс может понизиться до 1,1119. Помимо этого, в пятницу в 14:00 по бакинскому времени будут объявлены основные показатели для инвесторов в связи с инфляцией в Еврозоне.

Курс британского фунта стерлингов продолжает торги, упав до отметки 1,3 доллара. По прогнозам, после длительных торгов курс может понизиться до 1,29 доллара. Кроме того, в британском парламенте в ближайшие три дня пройдут голосования по трем решениям, касающимся Brexit, итоги которых могут привести к большим волнениям на финансовых рынках.

Что касается турецкой лиры, то как отмечают аналитики компании, после того как доллар на турецких валютных рынках значительно подорожал - до 5,49 лиры, курс удалось скорректировать до 5,44 лиры. Если он укрепится до 5,46, то возможен подъем обратно до 5,49 и даже до 5,54 лиры, считают аналитики InvestAZ.

С большим интересом ожидается протокол встречи Центрального банка Турции, которая пройдет в среду в 15:00.

На рынке драгоценных металлов цены на золото вновь повысились. Если цена укрепится до отметки в 1297 долларов за унцию (41,7 доллара за грамм), то возможен рост до 1312 долларов (42,2 доллара за грамм).

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.