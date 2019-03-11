Министр экономики и финансов Ирана посетит Баку

11 марта 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд посетит Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно сообщению, министр 14 марта примет участие в 13-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству в экономических, торговых и гуманитарных сферах между Азербайджаном и Ираном.

Заседание Комиссии начнется 13 марта, и азербайджано-иранские рабочие группы обсудят повестку дня заседания.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Домашняя арена и болельщики зарядят меня на максимальный результат на Кубке мира FIG в Баку – азербайджанский гимнаст
Общество 19:56
Скончался еще один азербайджанец, пострадавший в ДТП в Ставрополе
Происшествия 19:52
Какими именами реже всего называют детей в Азербайджане?
Общество 19:51
Президент Ильхам Алиев положил начало новому этапу в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта - эксперт
Политика 19:31
Министр энергетики России посетит Азербайджан
Энергетика 18:35
Крупный азербайджанский производитель промпродукции значительно увеличит объемы производства
Бизнес 17:51
Лента новостей
Домашняя арена и болельщики зарядят меня на максимальный результат на Кубке мира FIG в Баку – азербайджанский гимнаст
Общество 19:56
Скончался еще один азербайджанец, пострадавший в ДТП в Ставрополе
Происшествия 19:52
Какими именами реже всего называют детей в Азербайджане?
Общество 19:51
Трамп заявил, что не произнес фамилию главы Apple из-за желания сэкономить время
США 19:43
Месячная инфляция в Азербайджане составила 0,6%
Бизнес 19:32
Президент Ильхам Алиев положил начало новому этапу в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта - эксперт
Политика 19:31
Замгоссекретаря США считает высокой вероятность проведения третьего саммита с КНДР
США 19:19
В Армении задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений российскому военнослужащему
Армения 18:47
Министр энергетики России посетит Азербайджан
Энергетика 18:35