Месячная инфляция в Азербайджане составила 0,6%

11 марта 2019 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2019 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 1,9 процента по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары за этот период выросли на один процент, на непродовольственные – на 1,2 процента, а стоимость платных услуг - на 3,5 процента.

Месячная инфляция за февраль в Азербайджане составила 0,6 процента.

Стоимость продовольственных товаров в течение месяца выросла на 1,1 процента, на непродовольственные - на 0,1 процента, стоимость платных услуг - на 0,2 процента.

В январе 2019 года уровень инфляции в Азербайджане составил 1,7 процента.

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