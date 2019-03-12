Самед Гурбанов: Азербайджан и Газпромбанк имеют перспективы для расширения сотрудничества (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Газпромбанк имеют перспективы для расширения сотрудничества.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов на бизнес-семинаре "Азербайджан на пути реализации инвестиционных проектов: возможности Газпромбанка".

По словам Гурбанова, Газпромбанк обладает большим и успешным опытом в финансировании проектов в Азербайджане.

Гурбанов также отметил роль возглавляемого им азербайджано-российского делового совета в сотрудничестве двух стран, подчеркнув, что он является эффективным механизмом в углублении взаимодействия между деловыми кругами Азербайджана и России.

"В деловом совете состоят 120 членов, представляющих различные индустрии. Среди них есть и частные компании, и государственные организации, а также представители малого и среднего бизнеса. Деловой совет активно сотрудничает с партнерскими организациями российско-азербайджанским деловым советом, российской общественной организацией «Деловая Россия», с торговым представительством России в Азербайджане, а также с государственными структурами, в частности министерством экономики Азербайджана и министерством экономического развития России», - сказал Гурбанов.

Отметим, что азербайджано-российский деловой совет создан в 2016 году.

Главная цель Делового совета - дальнейшее углубление связей в сферах экономики и взаимного инвестирования между Азербайджаном и Россией, сотрудничества между бизнесменами.

С этой целью азербайджано-российский деловой совет тесно сотрудничает с аналогичной организацией России – российско-азербайджанским деловым советом, и систематически проводит совместные заседания деловых советов с участием бизнесменов.

(Автор: Матанат Насибова)

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