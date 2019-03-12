Азербайджан и Россия активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами и активно наращивают двустороннее сотрудничество, в том числе и торгово-экономическое.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на бизнес-семинаре "Азербайджан на пути реализации инвестиционных проектов: возможности Газпромбанка".

По словам министра, до сегодняшнего дня Россия инвестировала в экономику Азербайджана около 4,2 миллиарда долларов, а Азербайджан в экономику РФ - свыше одного миллиарда долларов. Товарооборот между странами за год вырос на 20 процентов, составив 2,55 миллиарда долларов.

«Проводится целый комплекс мероприятий по наращиванию двустороннего сотрудничества, и в этом особую роль играют финансовые институты и финансовый рынок. У нас есть достаточно хорошее взаимодействие в инвестиционной сфере. На сегодняшний день в Азербайджане действуют около 700 компаний с российским капиталом, которые работают во многих сферах экономики страны», - сказал министр.

Мустафаев отметил роль «Газпромбанка», который принимает активное участие в реализации индустриальных проектов в Азербайджане. Среди этих проектов он выделил проект строительства завода SOCAR Polymer.

«Завод уже функционирует и предлагает свою продукцию не только на внутреннем рынке Азербайджана, но и успешно экспортирует ее за рубеж», - добавил глава минэкономики.

По мнению министра, тенденция расширения экономического взаимодействия отвечает растущим интересам деловых кругов двух стран. В этом направлении особенно активно работают российско-азербайджанский и азербайджано-российский деловые советы.

(Автор: Матанат Насибова)

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