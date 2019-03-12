В Азербайджане расширяется сеть «Друзей МСБ»

БАКУ /Trend/ - Завтра в городе Горадиз Физулинского района начнет функционировать структура «Друг малого и среднего бизнеса», сказали во вторник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Отметим, что сеть «Друг МСБ» создается Агентством в соответствии со стратегической линией Президента Азербайджана «Государство - самый лучший партнер предпринимателя» и является серьезным проектом, который реализуется на основе платформы сотрудничества государства с предпринимателем.

Создание сети «Друг МСБ» началось в сентябре 2018 года.

В настоящее время в 10 районах и городах Лянкяранского, Губа-Хачмазского, Аранского, Гянджа-Газахского, Шеки-Загатальского и Абшеронского экономических районов действует 13 структур сети «Друг МСБ».

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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