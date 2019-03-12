В Азербайджане приватизировано еще семь гособъектов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем аукционе Государственного комитета по вопросам имущества Азербайджана по приватизации гособъектов было сделано 16 заказов по семи объектам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

На этот раз были приватизированы акционерный пакет АО, малое госпредприятие, нежилая площадь и два транспортных средства.

Следующий аукцион Госкомитета будет проведен 19 марта. Желающим принять участие предоставляется на выбор 99 гособъектов, из которых 57 - малые государственные предприятия и объекты, 17 - нежилые площади, два – недостроенные строения, 20 – акционерные общества, три – транспортные средства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.