Джахангир Аскеров: AZAL находится в тесном контакте с Boeing в связи с крушениями самолетов Boeing 737 MAX-8

12 марта 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана находится в тесном контакте с корпорацией Boeing в связи с расследованием крушения самолета Boeing 737 MAX-8 в Эфиопии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL)

«Анализ двух авиакатастроф Boeing 737 MAX-8 показал много схожего – оба самолета упали через несколько минут после взлета. Первоначальная версия происшествий – возможная проблема в программном обеспечении лайнеров», - заявил Президент AZAL Джахангир Аскеров, комментируя многочисленные запросы журналистов в авиакомпанию.

По его словам, согласно подписанному соглашению между авиакомпанией AZAL и корпорацией Boeing, начиная с конца этого года в Азербайджан в течение трех лет будут поставлены в общей сложности 10 самолетов Boeing 737 MAX-8.

«Мы тесно взаимодействуем с американскими специалистами из Boeing по этому вопросу. В случае обнаружения каких-либо недочетов в программном обеспечении нового самолета, они будут полностью устранены в момент их поставок в нашу страну. Этот вопрос будет находиться под нашим постоянным контролем», - заявил Джахангир Аскеров.

Напомним, 29 октября 2018 года и 10 марта этого года два самолета этого типа потерпели крушение. Ряд авиакомпаний объявило о временной приостановке использования Boeing 737 MAX-8 до выяснения результатов расследования происшествия.

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