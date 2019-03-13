Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос

13 марта 2019 21:54 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Инвестиции в основной капитал Азербайджана сократились
Финансы 14:24
В Казахстане вырос объём розничной торговли
Бизнес 21 февраля 12:31
В Узбекистане супермаркеты понемногу вытесняют с рынка мелких продавцов
Финансы 20 февраля 15:54
Сколько потратили азербайджанцы на продукты в новом году
Общество 13 февраля 21:59
Объем розничной торговли в Казахстане вырос более чем на 4%
Экономика 13 февраля 14:37
Индивидуальным предпринимателям в Азербайджане предоставили налоговые льготы
Бизнес 2 января 11:08
Лента новостей
Ереван противоречит предложениям МГ ОБСЕ - эксперт
Политика 22:58
Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой во Францию: новая страница в нашей современной дипломатии
Точка зрения 22:44
В Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию создания органов безопасности в Азербайджане (ФОТО)
Общество 22:33
Пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram
Бизнес 22:07
В Москве прошла pre-party премии "ЖАРА Music Awards" (ФОТО)
Звёздный мир 21:38
Макрон: Соглашение по Brexit не может быть пересмотрено
Европа 21:37
Азербайджан - один из лидеров в СНГ по внедрению "электронного правительства" - эксперт
Бизнес 21:25
Послы прошли в Баку символический "ритуал очищения" перед Новрузом (ФОТО)
Социум 20:56
Орхан Мамедов: Предприниматели в Джоджуг Марджанлы получат всестороннюю поддержку (ФОТО)
Бизнес 20:49