Названа дата ввода в эксплуатацию новой ж/д станции в бакинском поселке (версия 2)

15 марта 2019 11:49 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:37)

БАКУ /Trend/ - Новая железнодорожная станция в бакинском поселке Сабунчи будет введена в эксплуатацию 10 мая.

Об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает в пятницу Trend.

Гурбанов отметил, что откроется второй маршрут из поселка Сабунчи до центра Баку.

По словам председателя ЗАО, работы на железной дороге из Баку до Сумгайыта завершатся до конца текущего года.

«Для этого заказаны вагоны. Если ранее из Сабунчи до центра Баку можно было доехать за полчаса, то теперь дорога займет десять минут. Поезда будут ходить с короткими интервалами, через час», - отметил Гурбанов.

Председатель ЗАО также добавил, что объем работ, проводимых на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, большой, поэтому проект завершится позднее: «Железную линию пересекают автомобильные дороги. Поэтому стараемся, чтобы все переезды были подземными, чтобы обеспечить удобство и безопасность пассажиров».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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