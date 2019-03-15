“AzerGold” продолжает оптимизационные работы

БАКУ /Trend/ - ЗАО “AzerGold” продолжает оптимизацию операционных работ. В рамках проделанных в этом направлении работ, с Дашкесанской подстанции мощностью в 110/35/6 киловольт на Човдарский участок по переработки руды проведена линия электропередач мощностью в 35 киловольт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Общая протяженность новой линии, состоящей из 71 опоры, составляет 8.9 километров. Номинальная мощность используемого в воздушной линии провода AS 120 мм² достигает 390 амперов.

Наравне с сокращением расходов электроснабжения на Човдарском предприятии на 50 процентов, проведенная линия также полностью удовлетворит спрос на электроэнергию, который возрастет в ходе подземной (сульфидной) стадии эксплуатации месторождения Човдар. Генераторы, используемые для электроснабжения до проведения постоянной линии, будут играть роль резервного источника электроенергии.

Следует отметить, что ЗАО “AzerGold” регулярно предпринимает меры в направлении оптимизации всех сфер деятельности. В результате осуществленных в прошлом году оптимизационных работ на Човдарском предприятии, часовая производственная мощность участка по дроблению и измельчению руд была повышена с 100-150 тонн до 200-250 тонн. В то же время, благодаря применению современных технологий и оптимизационным мерам, использование химических реагентов снизилось на 20-30 процентов, в то время как добыча золота по сравнению с 2017-м годом увеличилась на 33 процентов.

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