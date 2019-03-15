Узбекистан может работать над совместным космическим проектом со странами Центральной-Азии

15 марта 2019 17:58 (UTC+04:00)

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