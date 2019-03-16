В Баку обсудили сотрудничество таможенных органов Азербайджана и Ирана (FOTO)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился в субботу с делегацией во главе с министром экономики и финансов Ирана Фархадом Дежпасандом, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Госкомтаможни.

Мехтиев сказал, что азербайджано-иранские отношения успешно развиваются во всех сферах.

По его словам, нахождение обеих стран на стратегических международных торговых маршрутах придает стимул еще большему усилению связей сотрудничества.

Председатель госкомитета подчеркнул, что таможенные службы играют важную роль в успешном развитии взаимоотношений стран.

Иранский министр сказал, что Иран заинтересован в расширении отношений с Азербайджаном, и выразил удовлетворение взаимным сотрудничеством в сфере таможенной службы. Он также подчеркнул важность интенсификации взаимной деятельности.

Дежпасанд отметил достижения азербайджанской таможни и расценил проводимые в последнее время реформы и прогрессивные проекты как успешные шаги, направленные на улучшение бизнес-среды, упрощение торговли.

Он сказал, что Иран приветствует обсуждения и договоренности в области таможенного дела, достигнутые в ходе заседания азербайджано-иранской межправительственной комиссии, проведенного в Баку 14-15 марта.

Затем между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Иранской таможенной администрацией был подписан протокол встречи.

Документ со стороны Азербайджана подписал председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев, со стороны Ирана - президент Таможенной администрации Мехти Мирашрафи.

Затем делегации таможенных служб Азербайджана и Ирана обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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