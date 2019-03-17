Huawei создаст виртуальную онлайн-копию Запретного города

17 марта 2019 06:34 (UTC+04:00)

Tелекоммуникационная корпорация Huawei при помощи 5G-технологий создаст высококачественную виртуальную онлайн-версию самого обширного дворцового комплекса в мире - пекинского Запретного города. Соответствующие договоренности были достигнуты между руководством компании и дирекцией музея "Гугун", в ведении которого находится бывшая резиденция китайских императоров, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно соглашению, Huawei получает статус стратегического партнера и займется внедрением технологий искусственного интеллекта, благодаря которым будет создана виртуальная копия "Запретного города", доступная в виде онлайн-продукта.

Корпорация применит передовые методы и для более эффективной защиты, а также исследования древних реликвий из хранилищ "Гугун" - всевозможных артефактов двух последних китайских династий - Мин (1368 - 1644) и Цин (1644 - 1912).

"Благодаря новым технологиям люди получат возможность "посетить" музей из любой точки мира, - сообщил агентству "Синьхуа" директор музейного комплекса Шань Цзисян. - При посещении нашего сайта можно будет воспользоваться более динамично организованным пакетом онлайн-услуг, насладиться высококачественными видеоматериалами о древней архитектуре и культурном достоянии".

Ожидается, что при помощи Huawei мировая общественность получит целостное и более подробное представление о Запретном городе. Руководство музея надеется, что подписанное соглашение позволит заложить основу для создания целой серии удачных виртуальных продуктов.

Руководство "Гугун" приступило к внедрению информационных и цифровых технологий на территории Запретного города с 1998 года. В течение ряда лет на объекте были проложены оптико-волоконные кабели общей протяженностью 40 км, установлены более 600 антенн для передачи и принятия Wi-Fi сигналов. Кроме того, администрация музея создала систему, в которой представлена информация о более чем 1,8 млн экспонатов, размещенных в его хранилищах.

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