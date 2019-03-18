Глава МИД: Латвия заинтересована в привлечении инвестиций из Азербайджана в свои логистические центры (Эксклюзив)

18 марта 2019 07:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Латвия заинтересована в привлечении инвестиций из Азербайджана в свои порты и логистические центры, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Отметив, что латвийские компании работают на рынке Азербайджана в секторах транспорта и логистики, машиностроения, информационных технологий и телекоммуникаций, архитектуры, туризма и образования, глава МИД сказал, что Латвия заинтересована в расширении этого сотрудничества.

"В 2018 году Азербайджан открыл свой торговый дом в Риге, с тем, чтобы укрепить экономическое сотрудничество с Латвией. Азербайджанские компании проявляют интерес к развитию связей с Латвией в пищевой, фармацевтической, экологической, сельскохозяйственной и промышленной сферах. Латвия приветствовала бы инвестиции из Азербайджана в свои порты и логистические центры. В апреле этого года мы с нетерпением ждем визита бизнес-делегации из Азербайджана. Надеемся, что этот визит способствует расширению нашего экономического взаимодействия", - сказал Ринкевич.

Далее он добавил, что инвестиции в малый и средний бизнес принесут большую пользу экономическим отношениям между Латвией и Азербайджаном.

"У нас уже есть примеры успешных инвестиций в таких областях, как оптовая торговля, транспорт и консалтинг. Латвия заинтересована в увеличении взаимовыгодных инвестиций", - добавил министр иностранных дел Латвии.

Далее глава МИД сказал, что в 2018 году товарооборот Латвии и Азербайджана составил 19,84 миллиона евро увеличившись более чем на 20 процентов в годовом исчислении.

"Из Латвии в Азербайджан экспортируются продукты питания, строительные материалы, древесина, химикаты и фармацевтические препараты. Латвийские предприниматели заинтересованы в освоении новых экспортных рынков. Мы уверены, что в ближайшие годы в Азербайджан будет доставлено больше латвийской продукции - от электронного оборудования до косметики", - добавил Ринкевич.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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