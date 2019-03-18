Продажа недвижимости иностранцам в Турции возросла на более чем 90%

БАКУ /Trend/ - В феврале 2019 года в Турции было продано 78,4 тысячи объектов недвижимости, что на 18,2 процента меньше по сравнению с февралем 2018 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Института статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что за указанный период в Стамбуле было продано 11,4 тысячи объектов недвижимости, в Анкаре – 7,6 тысячи, а в Измире – 4,4 тысячи.

«Остальные 55 тысяч объектов приходятся на другие города Турции», - говорится в сообщении TUİK.

Отмечается, что в феврале 2019 года иностранцам в Турции было продано 3,3 тысячи объектов недвижимости, что на 92,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В феврале 2019 года граждане Ирака приобрели в 628 объектов недвижимости, граждане Ирана – 307, граждане Афганистана -166, граждане Кувейта -150, а граждане России - 236 объектов.

«Остальные 1,8 тысячи объектов недвижимости приходятся на граждан других стран», - говорится в сообщении TUİK.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizogl

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